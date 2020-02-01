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Ticaret Bakanlığı: 'AB ve Birleşik Krallık arasında yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir'

Ticaret Bakanlığı: 'AB ve Birleşik Krallık arasında yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir'
Ticaret Bakanlığı: 'AB ve Birleşik Krallık arasında yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir'

Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile birlikte hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır."

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