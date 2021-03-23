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Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı
Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Uşak’ta kontrolden çıkan ticari araç devrildi. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ticari araç devrildi, biri çocuk 3 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-İzmir karayolu üzerinde Yenişehir rampalarında meydana geldi. Celal Ş. (39) idaresindeki 45 NU 174 plakalı ticari araç, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak Yenişehir rampasında yan devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta yolcu olan Baran Şavran (10), Yeliz Şavran (38) ve Nimet Lekesiz yaralandı. İhbarlar doğrultusunda kaza yerine sağlık ekibi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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