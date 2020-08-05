İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesinden bölgeye misafirliğe geldiği öğrenilen 10 ACB 733 plakalı hafif ticari araç ile 54 BD 071 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Sibel Mol (26), A.M., K.C., A.Z., A.C, M.C, R.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralandığı 54 BD 071 plakalı otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Sibel Mol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Metin Nişancık

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.