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Ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü havada taklalar attı

Ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü havada taklalar attı
Ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü havada taklalar attı

Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada taklalar attı. Yaşanan feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü havada taklalar attı - Tıkla İzle

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarınca kaydedildi. Samsun'da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücüleri dikkatsizliği birçok kazaya sebebiyet verdi. Atakum ilçesinde gerçekleşen kazada bisiklet sürücüsü ile ticari araç sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü havada taklalar atarak yerde sürüklendi.
İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada yaya yolunu kullanmayan bir vatandaşa dolmuş çarptı. Yayaya çarpmamak için arkasından geçmeye çalışan dolmuş geçemeyince sonuç kaza ile sonuçlandı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı.

Atakum ilçesinde meydana gelen kazada yine yaya yolunu kullanmaya bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken sağ ve soluna bakmayarak, koşarak geçmeye çalışınca motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere düşerek yaralandı.

Furkan Abrek Ünal

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