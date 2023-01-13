Ticari araçla çarpışan otomobil perte çıktı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, G.Y.Ö. yönetimindeki 50 T 0077 plakalı ticari araç ile 38 HS 334 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ticari araç reklam panosuna çarparak dururken, Tofaş marka araçta takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Perte çıkan Tofaş'ta yaralanan 2 kişi ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Mükremin Kaya



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