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Ticari araçlarda kış lastiği zorunluğu 1 Aralık'ta başlıyor

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluğu 1 Aralık'ta başlıyor
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluğu 1 Aralık'ta başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık'ta ticari araçlar için zorunlu olacak kış lastiği kullanımı konusunda sürücüleri uyardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklık değerlerinin sıfırın altına inecek olması, özellikle araçlar açısından çok daha dikkatli olunacak bir dönemi de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda ticari araçlar için kış lastiği zorunluğu 1 Aralık Salı günü itibariyle başlıyor. Soğuk havalarla birlikte yollardaki buzlanma tehlikesinin artması kar yağışıyla birlikte tehlike daha da artıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı “AFAD” ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nü Kış Tedbirleri Genelgeleri kapsamında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak bir dizi önlem kararları aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada ayrıca sivil ya da ticari tüm araçlarda zincir, çekme halatı, takoz ve küçük kar küreği gibi yardımcı ekipmanlarının da bulundurulması zorunlu olacak. Kararlara uymayanlara ise maddi ve idari cezalar uygulanacak. 1 Aralık Salı günü itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Fehime Kartal
 

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