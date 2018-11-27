Ticari gayrimenkul yatırımı önem kazanıyor

Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de ticari gayrimenkul yatırımına ilgisinin arttığına dikkat çeken Omenkul.com kurucusu Erkan Meydanlıoğlu, yatırımcıların en çok ticari arsa, satılık 5 yıldızlı otel, satılık turistik tesis gibi gayrimenkuller ile ilgilendiğine dikkat çekti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla gibi lokasyonlardaki satışı çıkarılan ticari gayrimenkullere talebin fazla olduğunu belirten Erkan Meydanlıoğlu, "Uzun ya da kısa vadede kar hedefleyen ve kira beklentisi olan birçok yabancı yatırımcı ticari gayrimenkule yönelmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra turizmin kalbinin attığı Antalya ve Muğla ticari gayrimenkulde gözde yerler. Özellikle proje geliştirmek isteyen yabancı yatırımcılar ticari gayrimenkulleri sıkça takip ediyor" dedi.

Ticari gayrimenkul alım satımı işlemlerinin dürüst ve şeffaf bir yapıda gerçekleşmesini sağlamak için ticari gayrimenkul pazar yeri Omenkul'u kurduklarını belirten Meydanlıoğlu, "Omenkul'u daha çok yabancı yatırımcıyı çekmek için geliştirdik. İlerde Avrupa'dan gayrimenkulleri de sistemde ilan edeceğiz. Sözleşmeli gayrimenkul emlakçılarının satılık veya kiralık ilanlarını yayınladığı bir pazar yeri olan sitemizde, mal sahiplerinin sistemdeki sözleşmeli emlakçılara tek tuşla ulaşarak gayrimenkullerinin satış veya kiralamasını yapabilmesi mümkün. Sisteme kabul edilen emlakçılar detaylı bir incelemeden sonra, hizmet verirken dürüst ve şeffaf hizmet sunmak üzere sözleşme yapılan kişilerden oluşuyor. Müşterilerden herhangi bir kullanım ve üyelik ücreti alınmıyor. Yazılım, ilan içeriklerini 4 dile otomatik çeviriyor, başlık ve kısa tanımları değil, tüm içeriği tercüme ediyor" şeklinde konuştu.

Ticari gayrimenkullerin en yüksek getirisi olan yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Erkan Meydanlıoğlu, "Doğru seçimlerle ve doğru zamanda yapılan yapılan ticari gayrimenkul yatırımı hem gayrimenkulün değerini hem de kira getirisini artırmada önemli rol oynuyor. Ticari gayrimenkuller genelde ticari faaliyetler için tercih edildiğinden dolayı kira getirisi ve kira garantisi yüksek oluyor. Bu noktada konuta göre daha karlı bir yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca konuta göre bakım masrafları daha düşük oluyor. Ticari gayrimenkul yatırımı yaparken nüfus açısından yoğun, yaya trafiğinin fazla olduğu, ulaşım imkânlarının geliştiği lokasyonların tercih edilmesinde fayda var. Yatırım yapılacak bölgenin gelir durumu da ticari gayrimenkulün kira ve değer artışı bakımından dikkat edilmedi gereken önemli bir husus. Bir diğer husus da satın alınması düşünülen ticari gayrimenkulün iş yeri olarak projelendirilmiş olması. İş yeri olarak projelendirilmiş ve gerekli yasal izinleri alınmış gayrimenkuller için kiracı bulmak ve satmak istenildiğinde müşteri bulmak daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.