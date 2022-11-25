Ticari taksi bankette asılı kaldı, 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.15 sıralarında Sancaklı Mahallesi, Doğançay Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen D.A., ağabeyinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Bunun üzerine anne ve babasını alan D.A.'nın kullandığı 35 T 5111 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bankette asılı kaldı. Taksi içerisinde bulunan D.A. ile anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taksi ise bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

Akın Küçükkurt



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