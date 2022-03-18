Ticari taksi ile 1 dakikada klima çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Diyarbakır'da hırsızlar klimalara dadandı. Son günlerde artan ticari taksili hırsızlığın bir örneği de Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 04.56'da 3 hırsız bir giyim mağazasının klimasını gözüne kestirdi.

Dikkat çekmemek için ticari taksiyle mağazanın önüne gelen hırsızlardan ikisi klimayı sırtlayarak çaldı. Hırsızlar, 1 dakika içerisinde taksinin bagajına attıkları klima ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Başal



İLGİLİ HABER Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı

İLGİLİ HABER Eyüpsultan’da hırsız çaldığı ayakkabıları güçlükle taşıdı

İLGİLİ HABER Kadıköy’de şalvarlı hırsızlar balık tezgâhını boşalttı

İLGİLİ HABER Küçükçekmece’de ayakkabı hırsızı kamerada