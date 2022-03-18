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Ticari taksi ile 1 dakikada klima çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Ticari taksi ile 1 dakikada klima çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı
Ticari taksi ile 1 dakikada klima çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Diyarbakır’da dün sabah saatlerinde bir iş yerinin klimasını ticari taksi ile çalmaya gelen hırsızlar, iş yerinden klimayı 1 dakika içerisinde çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ticari taksi ile 1 dakikada klima çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı - Tıkla İzle

Diyarbakır'da hırsızlar klimalara dadandı. Son günlerde artan ticari taksili hırsızlığın bir örneği de Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 04.56'da 3 hırsız bir giyim mağazasının klimasını gözüne kestirdi.

Dikkat çekmemek için ticari taksiyle mağazanın önüne gelen hırsızlardan ikisi klimayı sırtlayarak çaldı. Hırsızlar, 1 dakika içerisinde taksinin bagajına attıkları klima ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Başal
 

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