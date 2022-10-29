Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Ehkihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa A. idaresindeki 41 T 3158 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen Tamer E. yönetimindeki 34 KB 7532 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Öztürk - Mert Gürenç



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