Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Olay, Sakarya Pamukova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma asayiş timleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda O.Y.'nin (26) ticari bir taksiye bindiğini tespit edip aracı takibe alarak durdurdu. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan O.Y.'nin üzerinde yaptıkları aramada pantolonunun kemer bölümüne gizlenmiş vaziyette 330 gram metamfetamin, peçete kağıdına sarılı 2 gram kokain ve aracın sol arka kapı cebinde 1 adet ruhsatsız el yapımı 7,65 mm çapında tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya

