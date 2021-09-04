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Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü

Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü
Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü

Kırıkkale’de Covid-19 PCR testi pozitif olan kişiyi ticari taksisine alan sürücü temaslı duruma düştü.

Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü - Tıkla İzle

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler sürüyor.

Sulakyurt ilçe sınırında jandarma ekiplerince, yol kontrol denetimlerinde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Sulakyurt ilçesine ticari taksi ile giden V.D'nin (70) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT sorgusunda tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Kontrol noktasına gelen ekipler, V.D'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Buradaki işlemlerin ardından V.D, yurtta karantinaya alındı. Ticari taksi sürücüsü de pozitif yolcuyla aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle temaslı duruma düşerek evinde karantinaya alındı.

Hasan Ay
 

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