Ticarileşmesi öngörülen projeler hayata geçiriliyor

Projeler içinde organik atıklardan kompost üretme makinesi, öğrencilerin okurken deneyim sahibi olmasını sağlayan topluluk ve eğitim kurumu içerisinde iletişimi güçlendirecek sosyal medya uygulamaları gibi ticarileşmesi ön görülen çalışmalar yer alıyor.

Dünya ülkelerinde ağırlıklı olarak kullanılan fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı, bunun için yeni alternatif kaynaklar bulmak ve çevre dostu, yaşam standartlarını yükselten projeler üretmeyi amaç edinen Doğuş Üniversitesi Teknoloji Merkezi bünyesindeki projeleri hayata geçirmeye başladı. Önemli teknolojiler arasında gösterilen ve günümüz dünyasında hızla önem kazanan otonom teknolojileri, İHA-SİHA ve savunma teknolojileri üzerine de projeler geliştiren Doğuş Üniversitesi Teknoloji Merkezi, üniversite öğrencilerinin ticarileşmesini ön gördükleri projelerini hayata geçirmek için geliştirme ve çalışma imkânı sunuyor.

“Plantric, Organik atıkları toprak için verimli kompost haline getiriyor”

Geliştirilen “Plantric” kompostlama makinesi sayesinde kısa sürede organik atıklardan toprak için verimli kompost üretiliyor. Kompostlama sürecini ana ekrandan ve mobil uygulamadan kontrol etmek, mobil uygulamada konumlandırılacak pazar yeri sayesinde üretilen kompostun alıcıyla buluşmasını sağlamak. Kurum ve kuruluşların organik atıklarının yerinde dönüşmesini sağlayarak lojistik, enerji vs. giderlerini azaltması hedefleniyor.

Gastronomi öğrencileri 1 yılda 10 farklı deneyim yaşayacak

GastroWork, deneyim fark etmeksizin 5 yıldızlı otellerde, kurumsal restoranlarda iş imkânı sağlayan bir topluluk olarak kuruldu. Öğrenciler, en düşük seviyeden işe başlayarak 1 yıl içerisinde 10'dan fazla otelde ve restoranda deneyim sağlayabilecek. Ayrıca yapılacak olan etkinlikler, workshoplar ve seminerler ile deneyimlerinin gelişimine katkı sağlanacak.

Future Visions ile eğitim kurumu içinde iletişim daha kolay hale gelecek

Unisoc ise üniversite öğrencileri ve akademik personelin hayatını kolaylaştırmayı, üniversiteler içinde bulunan akademik ve idari birimlerin işleyişini rahatlatmayı amaçlayan bir sosyal medya ve otomasyon uygulaması olarak hayata geçirilecek. Uygulamanın çıkış noktası, öğrenci-öğrenci kulübü-kurum arasındaki iletişim sorununu gidermek, üniversite içi ve üniversiteler arasında sosyalleşmeyi desteklemek ve bürokrasiyi hızlandırmak olarak belirlendi.

“Steppe Games ile sokak sanatçıları desteklenecek”

“Steppe Games” adı altında da eğlenceli ve rahat çalışma ortamında heyecanlarını kaybetmeyen bilgisayar ve mobil oyun sektörüne odaklanmış sokak sanatçıları yetiştirerek, deneyimler kullanıcılar ile paylaşılacak.