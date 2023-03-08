Tiflis'te parlamento binası önündeki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti

Gürcistan başkenti Tiflis'te bulunan parlamentoda akşam saatlerinde düzenlenen oylamada "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının birinci okumada onaylanması, binlerce kişinin sokağa akın etmesine sebep oldu.

Protestoya katılan muhalefet parti liderleri, STK temsilcileri, medya mensupları ve vatandaşlar söz konusu yasanın Rusya kanunu olduğunu söyledi.

Protestocuların parlamentonun üç girişini de kapatmaya gayret göstermesinin ardından tansiyon daha da yükseldi. Milletvekillerinin yasama organından çıkmasına engel olmaya çalışan göstericilere özel kuvvet biber gazı kullandı.

Parlamentonun girişlerinde canlı bariyer oluşturan özel kolluk kuvvetlerini taşlayan protestocular "Yaşasın Gürcistan", "Ruslar", "Köleler" şeklinde slogan attılar.

Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savundu ve yasanın Rusya'ya ait olduğunu söyledi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı protestoculara defalarca uyarı açıklamasında bulundu. Gösteride yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasası

14 Şubat'ta iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden ayrılan "Halkın Gücü" hareketinin Gürcistan Parlamentosu'na sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasına göre, yıllık gelirlerinin yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan STK ve medyalar her yılın Ocak ayında Gürcistan'da "yabancı nüfuz ajanı" olarak sicile geçmek zorunda olacak. Kaydı geçemeyenler 25 bin lari (182 bin TL) para cezasına çarptırılacak. Bağımsız uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde Gürcistan'ın ifade ve basın özgürlüğünü sınırlayacağını ve ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyonunu engelleyeceğini söylüyor. ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Gürcistan'ın bazı tarafları yasa tasarısını eleştiriyor ve hükümeti söz konusu yasa tasarısından kaçınmaya çağırıda bulunuyor.

İlkin Hüseynov



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