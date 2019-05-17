TİGSAD'ın festival tadındaki iftarında yüzlerce kişi bir araya geldi

TİGSAD (Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği) tarafından Eminönü'nde Aşirefendi Caddesi'nde düzenlenen festival tadındaki iftara yüzlerce dernek üyesi ve esnaf katıldı. İftar programında Mehteran takımının gösteri yaparken, musiki ekibi ise dinletileriyle iftara katılanlara güzel anlar yaşattı. Ezan okunmadan önce ise Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ezanın okunmasıyla dualar edilip iftar açıldı. İftar programına katılanların bazıları isimler şöyle: AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Eşref Geyik ve Yavuz Karaca, yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri, STK temsilcileri, sektörü temsilcileri, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, iftar programını düzenleyen TİGSAD'a teşekkür ederken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

"Sektörümüz ihracat olarak senelik dolar 2 milyar dolar gibi ciroya sahip"

İftar öncesi konuşan TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, ''Her sene düzenlemiş olduğumuz iftar programı vardı. Bu sene bu iftar programımızı sokak iftarı olarak derneğimizin merkezi olan Aşirefendi Caddesi'nde yaptık. Çok güzel bir iftar oluyor. Şu anda bin 200 kişiyi geçmiş durumdayız, bin 500 kişi misafir bekliyoruz ve katılım gayet güzel. Sektörümüz çok geniş yelpazeye sahip. İç giyim deyip geçiyoruz ama bunun içerisinde ev giysisi ve giysi gruplarımız var. Derneğimiz 400 üyeye sahip ve yüzde 99'u kendi piyasamızdan çıkma firmalar. Sektörümüz ihracat olarak senelik dolar 2 milyar dolar gibi ciroya sahip. Bir bu kadar da iç piyasamız var, sektörümüz bayağı büyük. Şu an Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri diye tabir ettiğimiz Kuzey Afrika ülkeleri ve Rusya'ya ihracatımız çok yüksek şekilde yapılıyor. Üyelerimiz, bizi var gücüyle destekliyorlar ve iyi çalışıyoruz. Özellikler inovasyona önem veriyoruz'' dedi.

''Sektör olarak 156 ülkeye ihracat yapıyoruz''

İftar programını ve sektörü değerlendiren Yavuz Karaca, "Ramazan'ın bereketi ile beraber toplu bir iftar düzenledik. Hem camiadaki insanlarla bu güzel atmosferde beraber olmak için hem de iş veren ve işçilerle beraber organizasyonu yaptık. Sektörümüz çok büyük ihracat yapan ve çok eleman çalıştıran bir sektör. İstihdam sağlıyoruz ve ülkemize dolar girdisi yapıyoruz. Sektör olarak 156 ülkeye ihracat yapıyoruz. Orta Doğu'dan tutun da ABD ve Rusya'ya kadar birçok ülke var" şeklinde konuştu.

"Meslektaşlarımız yurtdışına açılsınlar"

Eşref Geyik ise şöyle konuştu: "TİGSAD olarak ilk kez iftarımızı sokakta yapmaya karar verdik, meslektaş olan arkadaşlarımızla burada bulunduk. Sektörümüz 2019'a ilk çeyrekte güzel başladı. İhracatımız güzel, meslektaşlarımız mutlu. Seçimlerle ilgili ufak tefek sıkıntılarımız oldu ama ileriki zamanlarda düzeleceğine inanıyorum. Buradan meslektaşlarımıza şöyle seslenmek istiyorum: Yurtdışına açılsınlar. Yurtdışındaki müşterimiz buraya akın ediyor. Bizler de emsal değeri yüksek olan ürünler üretirsek daha iyi olacağına inanıyorum".

Adem Gürer - Fırat Aksoy

