Tijana Boskovic: 'Bu şekilde oynarsak 3-0 yenemeyeceğimiz rakip yok'



Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı VakıfBank'ı setlerde 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Tijana Boskovic, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktaran Sırp voleybolcu, “Bizim açımızdan çok iyi bir maç çıkardık. Ligdeki en güçlü rkaiplerimize karşı çok iyi galibiyetler kazandık. Çok iyi iş ortaya çıkardık. Çabalarımızın karşılığını aldık. Bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ligde, Avrupa ve dünyada en iyi takım olmak için çabalamamız gerek”

Kendi performansının sorulması üzerine başarılı voleybolcu, “Kendi performansımın çok önemi yok. Bizim takım olarak ligde Avrupa'da dünyada en iyi takım olmaya çabalamamız gerek. Bu performansı gösterebilirsek o zaman başarılı olacağız demektir” yanıtını verdi.

“Bu şekilde oynarsak 3-0 yenemeyeceğimiz rakip yok”

Boskovic, 5 haftalık yenilmezlik serileri hakkında ise “Harika bir şey. İzlediğimiz grafik çok iyi. Önemli olan bunu devam ettirmek. Bugünkü maç için ‘3-0 kazanmamızı beklemiyordum' diyemem ama bu şekilde oynadığımız sürece 3-0 kazanmayacağımız rakip yok. Bunun da üzerine koymamız gerek tabii ki” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol



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