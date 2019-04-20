Tik tok, tik tok yozlaşma

Sosyal medyada popüler akımlar ve canlı video paylaşım uygulamaları toplumu tehdit ediyor. Bu tür uygulamalar gençleri ölüme sürükleyen Mavi Balina'dan bile daha tehlikeli bulunuyor. Mavi Balina sadece bireyleri hedefleri alırken, sosyal medya akımları ve uygulama toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine saldırarak içten içe çökertiyor. Özellikle cinsellik vurgusu yapılan içerikler büyük tahribatlara yol açıyor. Son dönemde popüler olan uygulamalarda biri olan TikTok da, platform üzerinden yayınlanan videolarla pornografiyi teşvik diyor. Genel olarak gençlerin kullandığı uygulama, bir dönem kanser gibi bütün sosyal medyayı saran reklamlarla hızla geniş kitlelere ulaştı. Yalnızca Play Store'da 500 milyonun üzerinde indirilmeye sahip TikTok Türkiye'de de 28 milyon kullanıcıya ulaşt.

Uygulama 15 saniyelik kısa videolar yükleyerek paylaşım imkanı sunuyor. Ancak denetimsiz içerikler ve kontrolsüz kullanım toplumu tehdit ediyor. Özellikle sosyal reklamlar üzerinden her kesime ulaşan uygulama çocuk istismarına da çanak tutuluyor. Cinsel içerikli yorumlar ve görüntüler “eğlence” adı altında milyonlarca kişiye ulaştırılıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma da TikTok'un çocuk istismarına nasıl göz yumduğunu gösteriyor. Araştırmayı yapan BBC ekibi, gençlerin videolarının altına yapılan yüzlerce cinsel içerikli yorum topladı. TikTok'un kullanıcı arayüzü üzerinden şikâyet edilen bu yorumların, akabinde platformdan kaldırıldığı görüldü. Ancak BBC'nin aktardığına göre yorumları yapanlar platformda kalmaya devam etti. Muhabirler bazı kullanıcıların genç kızlardan düzenli olarak cinsel içerikler yayınlamasını istediğini tespit etti. Aynı zamanda ekip uygulamanın 13 yaş ve üzeri bir sınırlamaya sahip olmasına rağmen, 9 yaşındaki çocuklar tarafından kullanılan hesaplar da keşfetti.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Geçtiğimiz yılın ortalarında Çinli ByteDance tarafından satın alınan TikTok hızlı bir yükseliş gösterrerek bazı ülkelerde ofisler açtı. Bu ülkelerden birisi de Türkiye ve 28 milyon kullanıcısıyla dünyada üçüncü sırada.

ABD CEZAYI VERDİ BİZDE MUHATAP YOK

Şirket 13 yaş ve altındaki çocukların verilerini illegal yoldan topladığı için ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. Türkiye ofisinden iddialarla ilgili bilgi istediğimiz de henüz yönetici atanmadığı söylenerek dönüş yapılmadı.

YASAK ÇARE DEĞİL, EĞİTİM VERİLMELİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TikTok'taki cinsel içerikli görüntülerin gençlere kötü örnek teşkil ettiğini vurguladı. Kırık, şunları kaydetti: TikTok'u daha çok ortaokul ve lise öğrencileri kullanıyor. Etrafında değer görmeyen, sosyal çevresi olmayan gençler burada kabul görmeye çalışıyor. Ayrıca TikTok ile beraber K-Pop gibi akımlar Türkiye'de yayılmaya başladı. Tableti telefonu annesinden babasından daha iyi kullanan bir kuşaktan söz ediyoruz. Maalesef teknoloji okuryazar bir toplum değiliz. Apple Store ve Gooogle Play'de yasaklamak yetmez. Bu tür uygulamalar illegal yollardan da indirilebilir. Öğretmenler ve ebeveynlerden başlayarak toplumun şuurlandırılması gerekiyor. Çocuklara anaokulundan itibaren eğitim verilmeli. TikTok'un aynı zamanda telif haklarını da ihlal ediyor.

HİNDİSTAN YASAKLADI BİZ NEYİ BEKLİYORUZ

TikTok tehlikesini gören ülkeler uygulamayı bir bir erişime engelliyor. Bangladeş'in ardından 120 milyon kullanıcısı bulunan uygulama Hindistan'da da yasaklandı. Hindistan Yüksek Mahkemesi, TikTok'un pornografiyi yaydığı gerekçesiyle Google'ın Play Store ve Apple'ın App Store uygulama mağazalarından kaldırılmasına karar verdi. Geçen hafta 19 yaşındaki bir Hintli, Tiktok için tabancayla poz veren arkadaşı tarafından kazayla vurularak öldü. Türkiye'de ise henüz bir yasaklama mevzubahis değil.