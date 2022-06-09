TİKA, 5. Etnospor Kültür Festivali'nde stant açtı

Bu yıl 5.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde birçok kurum ve kuruluş da stant açtı. Bu stantlardan en dikkat çekenlerden biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından açılan ve dünyada faaliyet gösterdiği 20 ülkenin milli yemek ve kültürlerinin tanıtıldığı evrensel tatlar standı oldu. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta ülkelere ait yemekler ve kültürlerini yansıtan eşyalar vatandaşlarla buluşturuldu.

Milli kıyafetlerle vatandaşları karşılayan görevliler ülkeleri hakkında katılımcıları bilgilendirirken kendi ülkelerine ait yemekleri de katılımcılara ikram etti. Standı gezen Aras Necati Ulum, “Herkesle beraber her yeri gezdik şuan yanımda arkadaşlarımla mutluyuz. TİKA'nın standında farklı ülkeleri görmek güzel. Irak falan gördük oranın kültürlerini de görmüş oluyorum burada. Halılar, eski çarıklar, eskiden kalan büyük tepsiler gördük” dedi.

Volkan Kayalar - Hacer İnci