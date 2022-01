TİKA Başkanı Serkan Kayalar, 'TADD'lı Sohbetler'de Afrikalı öğrencilerle buluştu

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından Fatih Kültür Merkezi'nde düzenlenen TADD'lı Sohbetler'in konuğu olan TİKA Başkanı Serkan Kayalar oldu. Konferansta TİKA'nın tarihini ve Afrika'daki faaliyetlerini anlatan Kayalar, TİKA'nın, Türkiye'nin kalkınma iş birliği alanında projeler üreten bir kurum olduğunu belirterek, beş kıtaya uzanan faaliyet coğrafyalarında yılda 2 bine yakın proje gerçekleştiren bir kurum olduklarını söyledi. Osmanlı'dan bugüne dek yardımlaşma kültürüne sahip olduklarını vurgulayan Kayalar, yardımlaşmanın kendi kültür ve maneviyatlarında olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bugüne dek yardımlaşma, dayanışma ve tecrübe paylaşmanın Türkiye için önemini dile getirdi.

TİKA'nın 1992 yılında kurulduğunu ifade eden Kayalar, bu sene Ocak ayında 30. yıllarını kutlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin geçmişten bugüne Afrika'ya yaptığı yardımlarını anlatan Kayalar, "TİKA ilk ofislerini Türk Cumhuriyetlerinde açtı, daha sonra Balkanlar'a ve diğer bölgelere uzanarak yeni ofislerini açtı. 1992-2002 arasında 10 yılda 2 bin proje gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bugün 30 bin projeye ulaşmış senede 2 bin proje yapan bir kuruluş haline geldik. Neden proje sayısı arttı? Çünkü Türkiye ile TİKA'nın öyküsü birbiriyle iç içe. Türkiye 2000 yıllardan sonra güçlü atılımlar yapan, güçlü siyasi iradenin olduğu ve her alanda güçlü atılımların olduğu, artık dış politikada girişimci ve insani diplomasi dediğimiz diplomatik yönü vurguladığımız bir döneme girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Bu aynı zamanda mottomuz ve kullandığımız bir slogan haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı dünyanın neresinde olursa olsun her yere uzanacağız' diyor. ‘Nerede dertli varsa Türkiye orada olacak. Az veya çok ama oraya gidecektir.' diyor. Bugün devletimizin kurumlarıyla TADD gibi değerli sivil toplum kuruluşlarıyla bizim az ya da çok her yere ulaşma gibi misyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Geçmişten bugüne Afrika'yla olan diplomatik ilişkiler ve yardımları anlatan Kayalar, Afrikalı her bir öğrencinin elçi olduğunu söyledi. Afrika'yla ilişkilerin bin yıldan öteye gittiğini ifade eden Kayalar, 2005'in Afrika yılı ilan edilmesinin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasına en çok ziyaret gerçekleştiren lider olduğunun altını çizen Kayalar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011'deki Mogadişu ziyareti Somali ve Afrika için tarihi bir öneme sahip. Afrika'nın müthiş bir potansiyeli var. TİKA olarak Afrika'nın geleceğine inanan bir kuruluşuz ve faaliyetlerimizi de bu doğrultuda planlamaktayız. 2050 yılında 2.4 milyar nüfusa ulaşacak olan kıtanın yarısı 25 yaşın altındaki genç nüfustan oluşuyor. İnanıyoruz ki bu güzel kıta için 2050 yıllar çok parlak olacak” ifadelerini kullandı.

1960'tan bu yana dünyada 3.4 trilyon dolar insani yardıma bütçe harcandığına dikkati çeken Kayalar, bunun yüzde 30'undan fazlasının (1.08 trilyon dolar) Afrika'ya harcanmış gözüktüğünü belirtti. Kayalar ayrıca, Tüm Afrika'nın Dostları Derneğine düzenledikleri anlamlı etkinlik için ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a da tahsis ettikleri mekan için teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Kayalar, Afrika'ya giden fotoğraf sanatçıların çekmiş olduğu fotoğraflarla Afrika'nın Bilinmeyenleri konu başlıklı fotoğraf sergisini gezdi.

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin ise yaptığı konuşmada 7. yılını dolduracaklarını söyleyerek, “Bizler 2015 yılında 3 Şubat'ta kurulduk. Kısa bir süre sonra inşallah 7 yaşımızı dolduracağız. 7 yaşındaki bir çocuk enerjisine ve heyecanına sahibiz. İnşallah nice 7 yıllara diyorum. Bugünde 125'e yakın Afrikalı öğrenciye doğrudan burs vermek onun dışında yüzlerce Afrikalı kardeşimizin eğitimini desteklemiş olmanın gururuyla karşınızdayım” dedi.

“Ve bundan da çok mutluyuz”

Alanında uzman kişileri, Afrikalı öğrenciler ile bir araya getirdiklerini belirten Güntekin, “Biz her ay bir büyüğümüzü eğitim dünyası, iş dünyası, bürokrasinden bir ismi çağırıp deneyimlerini aktarmalarını istiyoruz. Ve o büyüklerimizden o değerli insanlarımızdan kardeşlerimize tecrübe aktarımı, yaşamlarını nasıl planladıklarını, nasıl başarılı olunacağını anlatmalarını istiyoruz. Ve bundan da çok mutluyuz” diye konuştu.