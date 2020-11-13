TİKA Hırvatistan'da yaşlıların yaşamını kolaylaştırıyor

Yaşlıların evlerine götürülebilen ve yakacaklarını yerinde hazırlamayı sağlayan makinenin bakım merkezine teslim sonrasında Merkez Başkanı Azim Durmic ile birlikte faydalanıcılar ziyaret edilerek, kışlık yakacak ihtiyaçlarının bir kısmı hazır hale getirildi. Sağlanan destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren faydalanıcılar, kendilerini unutmayan TİKA'ya teşekkür ettiler.

Merkez Başkanı Azim Durmic, çok kültürlü Siroka Rijeka'nın Hırvat toplumunun birlikte yaşama kültürüne gerçek bir örnek teşkil ettiğini ve TİKA tarafından sağlanan desteğin merkez kapasitesine fayda sağlamaktan çok daha öte bir anlam taşıdığını belirterek TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut ise yaptığı açıklamada, TİKA'nın faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki hafızanın sahibi yaşlıların her zaman yanında olduğunu belirtti. Bulut, proje vesilesiyle TİKA'nın Siroka Rijeka'daki yaşlıların yalnız evlerini değil kalplerini de ısıtmayı umduğunu ifade etti.

Hırvatistan'ın Bosna-Hersek sınırına 30 kilometre mesafede bulunan Karlovac ilçesi Vojnic Belediyesi'ne bağlı savaş zamanında cephe hattının başlangıcı kabul edilen Siroka Rijeka kasabasındaki bakım merkezinde yakınlarını kaybeden ve topraklarını terk etmeyen çoğu engelli durumdaki yaşlılar yaşıyor. Elektrik ve su gibi temel hizmetlerden yoksun bir şekilde hayatlarını sürdüren yaşlılara gönüllüler vasıtasıyla her gün sıcak yemek, ilaç ve yakacak temin ediliyor. Siroka Rijeka Evde Bakım Merkezi, 18 farklı köyden farklı etnik ve dini gruplardan 55 yaşlı, engelli ve kimsesize kendi evlerinde hayatlarına devam edebilmelerini sağlayabilmeleri için sağlıktan temizliğe, yakacak ihtiyacından yemeğe çeşitli hizmetler sunuyor.

Ali Nargüner

