TİKA tarafından restore edilen Üsküp Sultan Murat Camii törenle açıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen tarihi Sultan Murat Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programına Bakan Ersoy'un yanı sıra TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu ve Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile diğer misafirler katıldı.

Bakan Ersoy, konuşmasına Kuzey Makedonya halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. Ortak tarih ve birbiriyle harman olmuş kültürlerin bu toprakları kendileri için özel ve değerli kıldığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Asırları paylaştığımız ortak tarihimiz ve birbiri ile harman olmuş kültürümüz bu toprakları bizim için adeta özel ve değerli kılmıştır. Yüzyıllarca yaşanmış ortak yaşanmışlıkları ve birlikle yeşerttiğimiz kültürel değerleri asla gözardı edemeyiz. Tam tersine bunu sahiplenmenin ve yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün burada sadece 587 yıllık abide olan Sultan Murat Camii'ni açmıyoruz. Bu ifadelerim sadece sözlerden ibaret değil. Aksine her bir kelimenin arkasında bugüne kadar gerçekleştirdiği eylemleri ve icraatları bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeği vardır” ifadelerini kullandı.

Ersoy, TİKA'nın bölgede binden fazla proje gerçekleştirdiğini belirterek, "Üsküp'ten Gostivar'a, Doyran'dan Ustrumca'ya, Radoviş'ten Ohri'ye, Kalkandelen'den Konçe'ye Kuzey Makedonya'nın her bir köşesinde bu iş birliğinin eserlerini ve sonuçlarını görebiliyoruz” dedi.

Kuzey Makedonya'daki tarihi eserlerin yenilenmesine yönelik restorasyon çalışmalarına da değinen Ersoy, "Manastır İshakiye Camii, Struga Mustafa Kebir Çelebi Camii, Kalkandelen ve Ohri hamamları bunların sadece birkaçı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Kuzey Makedonya'nın Kocacık köyünde bulunan ana evinin müze olarak inşası ve Atatürk'ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisi'nin tadilat ve donanımının gerçekleştirilmesi de önemli kültürel projelerimiz arasında yerini almıştır. Bugün bu güzel birlikteliğimize vesile olan Üsküp Sultan Murat Camii ve külliye içerisindeki Beyhan Sultan ve Dağıstanlı Ali Paşa türbeleriyle Saat Kulesi de kapsamlı bir restorasyona tabi tutularak ihya edilmiştir” diye konuştu. Bakan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdikleri destek için de Kuzey Makedonya devleti ve halkına teşekkür etti.

Fetahu: “Erdoğan, dünyadaki Müslümanların bilinçlendirilmesinde üst düzey özen gösteriyor”

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu da TİKA yetkililerine teşekkür ederek, Osmanlı'nın altın döneminin sembol camilerinden Sultan Murat Camii'nin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini de ileten Fetahu, "Erdoğan özellikle ülkemiz ve Balkanlar ile ötesinde olmak üzere dünyadaki Müslümanların bilinçlendirilmesinde üst düzey özen gösteriyor. Allah ona bereketli hayatında yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç ise yoğun programından dolayı açılışa katılamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını ileterek, Sultan II. Murat tarafından Üsküp'e emanet edilen ve TİKA'nın onardığı bu caminin açılışı vesilesiyle Kuzey Makedonya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur açılış duasını yaptı ve ardından tüm davetliler cuma namazını kıldı.

Sultan Murat Camii

Üsküp'te şehir merkezine hakim bir tepede yer alan cami, halk arasında ve arşiv kayıtlarında Hünkar Camii, Cami-i Kebir ve Saat Kulesi'ne yakınlığı nedeniyle Saat Camii olarak da adlandırıldı. Cami, giriş kapısında bulunan kitabeye göre 1436-37 yıllarında Sultan Murat tarafından yaptırıldı. Üsküp'ün en büyük camisi olan Sultan Murat Camii ve müştemilatları, TİKA tarafından 2016-2019 yılları arasında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları sonrası tekrar ibadete açıldı.

İbrahim Aydoğan

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