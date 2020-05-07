TİKA'dan korona virüsle mücadele eden Cezayir'e destek

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca korona virüsle mücadelede malzeme sağlamakla görevlendirilen Cezayir Sağlık Bakanlığı Cezayir Hastaneleri Merkezi Eczanesi Pharmacie Centrale des Hôpitaux'a teslim edilen maskeler sağlık çalışanları için kullanılacak. Özellikle maske ve koruyucu giysi sıkıntısının bulunduğu ülkede, yetkililer TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne tıbbi maske desteği için teşekkür etti.

Korona virüsle mücadelede daha önce Batna Üniversitesi bünyesinde TİKA tarafından verilen 3D yazılım kursuna katılan uzmanlar yine TİKA tarafından hibe edilen 3D yazıcı ve bilgisayarla siperli maske üretimi yapmış ve Cezayir Kızılayı işbirliğinde TİKA tarafından temin edilen 5 ton temizlik ve hijyen malzemesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştı.