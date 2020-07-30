Tıkanan lavaboyu açmak isterken canından oluyordu

Olay, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Tıkanan lavaboyu açmak isteyen Hüseyin G. lavabo açıcı maddenin üzerindeki yazıyı okumadan dökünce patlama meydana geldi. Vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin G. hastaneye kaldırıldı. Hüseyin G.'nin yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde ikinci dereceden yanık oluştuğu anlaşıldı.

"Döktükten sonra çekilmeme fırsat kalmadı"

Şişe üzerindeki yazıyı okumadan uyguladığını söyleyen Hüseyin G., "Sıvıyı tezgahın altından borunun içine döktüm. Döktükten sonra ayağa kalkıp çekilmeme fırsat kalmadı sıvı patlayıp, borudan üzerime sıçradı, kör oldum diye korktum" dedi.

Ağır yanıklar nedeniyle bir süre tedavi gören Hüseyin G.'ye, vücudunun bazı bölümlerindeki cilt hasarı nedeniyle doku nakli yapılması gerektiği öğrenildi.

Mehmet Gökhan Özbal

