TikTok fenomenleri soruşturmasında 33 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok yayınları incelenen fenomenlerin gerçekleştirdiği yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Söz konusu platformlardaki yayıncılar ve bu kişilere para aktaran şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, para aktaran kişilerle söz konusu yayıncıların anlaşmalı olduğu tespit edildi. Para trafiğinde kullanılan kredi kartların çalıntı ya da veya kopyalandığını tespit eden emniyet güçleri, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini mercek altına alarak her hareketi didik didik araştırdı. Siber polisinin yaptığı araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar lirayı aşan para akışı olduğu ortaya çıktı.

Polis, kullandıkları hesap hareketleri incelenen söz konusu şüphelilerin ‘TikTok' isimli sosyal medya platformunda “jeton” adı verilen dijital para alabildiklerini, ardından tek seferliğine o jetonu geri iade edebildiklerini, lakin aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, bu fenomenlerin de parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını belirledi.

TikTok, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince söz konusu sosyal medya platformunun bu iadeleri kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Söz konusu mecrada para trafiğinin anlaşmalı kişiler arasında döndüğünü belirleyen siber polisi, bu şekilde TikTok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince adı geçen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul başta olmak üzere 37 ilde 215 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu toplamda 163 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin 67 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 33'ü tutuklama talebiyle, 34'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sema Demir

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