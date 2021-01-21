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TikTok paylaşımı Bakanlığı harekete geçirdi

TikTok paylaşımı Bakanlığı harekete geçirdi
TikTok paylaşımı Bakanlığı harekete geçirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadaki görüntüler üzerine tespit edilen hazır döner işletmesine cezai işlem uygulanarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır döner işletmesi çalışanı 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı yaşanan olayla ilgili cezai işlem uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TikTok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Musa Erdoğan

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