Tilki yavrularının oyun anları kamerada

6 Şubat'taki depremin ardından şehirdeki yaşamı normale döndürme çalışmaları sürerken, yaban hayvanları da doğadaki hayatlarına devam ediyor. Yaban hayatı noktasında önemli bir popülasyonu barındıran Elbistan'da 4 yavru tilkinin yaşamlarının küçük bir kesiti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elbistan kırsalında, dağ yamacından heyelan sonucu kayan kayaları yuva olarak kullanan tilkiler, arazide dolaşan bir vatandaşın dikkatini çekti. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde 4 tane tilki yavrusunun oyunları ve yuvaya girip etrafı kolaçan etmeleri yer aldı.

Murat Sürücü

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