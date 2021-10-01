TİM Başkanı Gülle: '212,2 milyar dolar ile yıllık hedefi aştık'

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı eylül ayı rakamlarına göre Türkiye, ihracatta tarihî bir eşiği daha geçti. Ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, eylül ayında ilk kez bir ayda 20 milyar doları aştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülle, ''Yılın ilk 9 ayında ihracatımız, yüzde 36 artışla 161 milyar dolar oldu. Son 12 ayda ise 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar dolara aşmayı başardık. Son 13 ayın 11'inde ihracat rekorları kırdık. Böylelikle, Orta Vadeli Program hedefini şimdiden yakalamış olduk'' dedi.

''İhracat geliştirme fonu, ihracatçılarımızın gücüne güç katacak''

Eylül ayı ihracat rakamlarına değinmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Eylülde katıldığı TİM 28'inci Olağan Genel Kurulunda ihracat ailesine verdiği müjdeleri değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, ''Ardı ardına rekorlar kıran ihracatımızla beraber ihracatçılarımızdan gelen finansman ve fuar alanı taleplerini Ticaret Bakanlığımıza iletmiştik. Bu anlamda, müjdeler arasında yer alan İhracat Geliştirme Fonu büyük bir ivmeyle yükselen ihracatımız için oldukça önem arz ediyor. Çünkü daha çok ihracat, finansal anlamda daha fazla ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Sadece ihracatçılarımızın erişimine açık olarak oluşturulacak bu önemli fon, ihracatçılarımızın gücüne güç katacak. Bu önemli adım, ihracat süreçlerini kolaylaştıracak; teminat mektubunu ortadan kaldırarak maliyet avantajı ve kredi genişlemesi sağlayacak.

Eximbank'ın sermayesinin ve kaynaklarının artırılacak olması ise, ihracatçımızın kredi hacmini artıracak, krediye erişimini kolaylaştıracak, ihracat desteklerini ve finansmanını ihtiyaçlara uygun bir zemine kavuşturacaktır. Bir diğer önemli müjde fuar merkezi ile ilgili. Üretimimizle, ihracatımızla, iç ve dış pazarlardaki başarılarımızla büyüyen ihracat ailesi olarak, geldiğimiz noktada mevcut fuar kapasitemizin mevcut ekonomimizi kaldırmadığı açık olduğunu görüyoruz. Son 20 yılda ekonomimizi 4 kat büyütmeyi, dış ticaret hacmimizi 5 katına çıkarmayı hep beraber başardık'' diye konuştu.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu dönemde, İstanbul'daki fuar alanlarının kapasitesi ise sadece yüzde 20 arttı. Büyüyen ve gelişen ihracat ailemizin kaydettiği başarıların, daha büyük bir fuar merkezi vitriniyle taçlandırılmasına yönelik atılan bu adımın çok önemli bir gelişme olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız, bu husustaki taleplerimizi de Genel kurulumuzda müjdeledi.''

''Müjdeler ihracatımızın önemli kilometre taşları olacak''

Asya, Avrupa ve Afrika'nın buluşma noktası olan İstanbul'u, küresel bir fuarcılık merkezine dönüştürecek projenin süratle Türkiye'ye kazandırılacağına vurgulayan Gülle, ''TİM olarak biz de sürece gerekli katkıyı sağlayacağız. İhracatçılarımıza modern, ferah ve geniş fuar merkezleri kazandıracağız. Bu üç önemli müjde, inşallah, 300 milyar dolara giden ihracat yolculuğumuzda önemli kilometre taşları olacak. Bu vesileyle, ihracatçıları yol ve kader arkadaşı olarak addeden Cumhurbaşkanımıza, bizleri her zaman destekleyen Ticaret Bakanımıza ve Hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Eylül ayı içerisinde gerek ekonomik güven endeksi verilerinde gerekse Meclisimizin görev gücü içerisinde olduğu Küresel İnovasyon Endeksi sıralamalarında oldukça sevindirici Haberler aldık.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ve kurumlarımızın katkılarıyla Türkiye bu yıl 10 basamak sıçrayarak tarihi zirveye çıktı. TİM olarak hazırladığımız Türkiye Yol Haritası ve Eylem Planının bu başarıya sağladığı katkılardan gurur duyuyoruz. Bu yıl 41'inci sıraya yükseldiğimiz endekste, en büyük sıçrama kaydeden ülkeler arasında da ikinci olduk. Bu başarıyla orta-üst gelir grubunda 4'üncü sıraya yükseldik. TİM olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonrasında da ülkemiz endekste hak ettiği yere gelene kadar ihracatı ve ihracatımızın tüm paydaşlarını inovasyonla buluşturmaya gururla devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Gülle, İmalat Sanayi Kapasite kullanım oranının 78,1 puanla son 39 ayın, ekonomik güven endeksinin ise 102,4 puanla son 41 ayın en yüksek seviyesine geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

''Endekslerdeki bu yükseliş; ihracatta, istihdamda ve yatırımlarda da yükselişe işaret ediyor. Üretiyoruz, ihracat yapıyoruz, istihdam sağlıyoruz, değer üzerine değer inşa ederek, bu topraklarda yeni yatırımlara zemin hazırlıyoruz. ''

''2026'da 300 milyar dolara ulaşacağız''

Pandeminin dünyada milyonlarca cana mal olmasının yanı sıra, küresel ticaretin dengelerini de alt üst ettiğinin altını çizen TİM Başkanı Gülle, ''İhracatçılarımız sayesinde, küresel krizlerde üretimini aksatmamayı, siparişleri yetiştirmeyi başaran tek ülke olarak öne çıktık. Dünya bunun farkında. Fuarlarımızda görüyoruz ki, yabancılar sırada bekliyor. Şu an tam kapasite çalışmamız, gelen taleplere yetişemememiz daha başlangıç. Kritik 200 milyar Dolar eşiğini aştıktan sonra ihracat artışında vites yükselteceğimizi birçok mecrada, defaatle dile getirdik. İnşallah 2026'da 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız. Bu rakamı, ekonomik verilere, dünyadaki gelişmelere dayanarak rasyonel bir zeminde ifade ediyoruz. İhracat ailesi olarak, bu badirelerin sonunda aydınlık bir geleceğe ulaşacağımızın farkındalığıyla, üretime ve ihracata ara vermeden, katma değere, markaya, teknolojiye, inovasyona odaklanarak yarınlara hazırlanıyoruz. Yarınlara dair umudumuz yüksek. Çünkü biliyoruz ki; Türkiye ihracatla yükselecek'' şeklinde konuştu.

''Türkiye Lojistik Portalı 11 Ekim'de kullanıma sunulacak''

İhracatçılar ve lojistik sektörü arasında köprü görevi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Gülle, ''Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ana pazarımız olan Avrupa'nın yanında, diğer pazarlarda da etkinliğimizi artırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Küresel navlun fiyatları tüm ihracatçılarımızın malumu. Bizler, küresel ölçekte yaşanan lojistik sorunlarına çözüm bulmak üzere ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah, 11 Ekim'de portalımızı ihracatçılarımızın kullanımına sunarak bu küresel sorunla mücadelede yeni bir dönemi başlatmış olacağız'' dedi.

''Aylık 20 milyar dolar sınırını aştık''

Eylül ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 30'luk artışla 20 milyar 783 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Gülle, ''Bu rakamla beraber tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza attık; 20 milyar dolar sınırını da aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik. Yılın ilk 9 ayında ihracatımız, yüzde 36 artışla 161 milyar dolar oldu. Son 12 ayda ise 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar dolara aşmayı başardık. Son 13 ayın 11'inde ihracat rekorları kırdık.

Böylelikle, Orta Vadeli Program hedefini şimdiden yakalamış olduk. Eylülde, miktar bazında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 17,5 milyon ton şeklinde gerçekleşti. İlk 9 ayda, yüzde 19,5 artışla 131,7 milyon ton ihracata imza attık. Bununla birlikte ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz Ocak-Eylül döneminde yüzde 14 artışla 1,22 dolara yükseldi'' diye konuştu.

''Çelik sektörü 2,6 milyar dolarla zirvede''

''Bu ay, birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 102 artışla Gemi ve Yat, yüzde 71 artışla Çelik ve yüzde 27 artışla Kimyevi Maddeler oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da katlanacak'' diyen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tam 23 sektörümüz ihracatını artırdı. Ayrıca Çelik, Hazırgiyim, Tekstil, Makine, Hububat, Mobilya, Madencilik ve Meyve-Sebze Mamulleri sektörlerimizin dahil olduğu toplam 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rakamına erişti. Bu ay 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Çelik sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,5 milyar dolara yaklaşan Otomotiv sektörümüz ikinci ve 2,3 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz 3'üncü oldu. Çelik sektörümüz, geçtiğimiz yılın eylül ayına göre ihracatını 1,5 milyar dolar artırarak tarihinde ilk kez zirvede yer aldı. Diğer dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 677 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler, 401 milyon dolar artıran Demir ve Demirdışı Metaller ile 257 milyon dolar artıran Tekstil sektörlerimizde yaşandı'' dedi.

66 il ihracatını artırdı, 16 ilden aylık en yüksek ihracat

İl bazındaki ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi veren Gülle, ''Eylülde 66 il ihracatını artırdı. 16 il; İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Adana, Samsun, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Eskişehir, Zonguldak, Karabük, Balıkesir, Uşak, Aksaray ve Edirne tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 8,5 milyar dolarla İstanbul (yüzde 34 artış), 1,7 milyar dolarla Kocaeli (yüzde 38 artış) ve 1,3 milyar dolarla Bursa (yüzde 1 artış) oldu. İlk 3 ilimiz dışında en dikkat çekici artışlara imza atan illerimiz, ihracatını 343 milyon dolar artıran Hatay (yüzde 212 artış) ve 239 milyon dolar artıran İzmir (yüzde 28 artış) oldu'' açıklamasında bulundu.

''Bin 558 firma ihracata merhaba dedi''

İhracata duyulan yoğun ilgi, eylül ayında ihracatçı firma sayımıza da yansıdı diyen Gülle, ''Tam bin 558 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, eylül ayında 83,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı 13 bin 600ü ilk defa olmak üzere toplam 84 bin oldu. Eylül ayında euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 55 milyon dolar oldu. Ancak yılın geneline bakıldığında, pozitif yönlü 3,9 milyarlık dolarlık bir etki olduğunu görüyoruz'' bilgisini paylaştı.

180 ülkeye TL ile ihracat

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 180 ülkeye toplam 6,1 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. TL ile ihracat eylül ayında yüzde 24 arttı. 7 bin 521 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.