TİM Başkanı Gülle: 'Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak, 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde teknoloji girişimcilerinin sürdürülebilir büyümesini sağlamaya yönelik özgün hızlandırma programları ile bin 600'ün üzerinde girişimciyi destekleyen TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla ‘Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı' başlatıyor.

“Girişimleri desteklediğimiz için gururluyuz”

“Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefi ile Türkiye'yi sürdürülebilirlik noktasında markalaştırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden TİM Başkanı Gülle, “Çalışmalarımızın sonucunda Türkiye'yi, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükseltecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline getireceğiz. Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız” dedi.

TİM Başkanı Gülle, “Dünyayı Tüketmeden, Dünya İçin Üretiyoruz” mesajıyla 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında sürdürülebilir ihracata yönelik muhtelif çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “TİM-TEB Girişim Evi olarak, sürdürülebilirlik başlığı altında kurulduğumuzdan bu yana birçok girişimi destekledik. İstanbul Girişim Evi'nden zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı plastikler üreten Biolive, İzmir Girişim Evi'nden otomotiv sektöründe araçların hafifletilmesine yönelik doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme üreten B-Preg, Denizli Girişim Evi'nden yüksek verimli tarımsal üretim için gelişmiş görüntüleme ve drone çözümleri ile yapay zeka destekli bitki analiz yazılımı üreten Airmed, Gaziantep Girişim Evi'nden meyve ve sebze atıklarından organik boya üretimi gerçekleştiren ve boyaları hem kumaş boyamada hem de parfüm/kolonya sektöründe kullanılan Texture Orginal, Ankara Girişim Evi'nde enerji yönetim zekası geliştiren İnavitas, Bursa Girişim Evi'nden buhar kapanlarını, ısı eşanjörlerini, soğutma kulelerini ve makine sağlıklarını anlık izlemeyi sağlayan, Yapay Zeka Entegreli kendi enerjisini üreten kablosuz sensör teknolojileri sunan BrenPower ve Mersin Girişim Evi'nden Türkiye'de ilk biyolojik gübre ve organik sıvı gübreleri üretip ürünlerinin büyük kısmını ihraç eden Agrikey'e kadar oldukça başarılı onlarca girişimimizi desteklediğimiz için gururluyuz. Bu yıl ilk kez sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunan girişimleri uçtan uca destekleyeceğimiz 2 yeni hızlandırıcı program açıyoruz. Bu program ile girişimleri hem eğitimler hem danışmanlıklar ile beslerken diğer taraftan globale açılma adına geniş kapsamlı konu başlıkları ile destekleyeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimler destekleniyor

Yapılan açıklamaya göre TEB, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, “iyi ve örnek banka” olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimlerin yanında yer alan banka, tarım teknolojilerinden biyo bazlı plastik üretimine, atık su artıma sistemlerinden kendi enerjisini üreten teknolojilere kadar pek çok alandaki girişime hem finansal hem de danışmanlık desteği sağlıyor. TİM ve bankanın uzun yıllara dayanan verimli iş birliğiyle 7 farklı ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere danışmanlık ve mentorlük, global pazarlara açılma, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek veriliyor. Hayata geçirilen yeni programlarla daha fazla girişimciye ulaşılması ve ülkemizde girişimciliğin daha da güçlenerek yaygınlaşması hedefleniyor.

TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı

Haziran ayında başlayacak TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı hem başlangıç evresinde yer alan hem de ticarileşmenin ileri seviyelerine ulaşmış ticari sürdürülebilirliği gerçekleştirmek amacıyla, temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki girişimleri destekleyen iki ayrı programdan oluşmaktadır. Erken evrede yer alan girişimlere yönelik Start Up programı, küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye girişimler için ise Scale Up programı uygulanacaktır. Paydaşların ve girişimcilerin bir araya geldiği program tanıtım toplantısı, strateji ve yatırım/etki yatırımcılığı eğitimi, birebir iş modeli danışmanlıkları ve kapanış toplantısı olmak üzere 4 ana bölümden oluşan program toplam 5 ay sürecek.

Programlara katılan teknoloji firmalarını neler bekliyor?

Danışmanlık:

Stratejik yönetim danışmanlığı

Yatırım süreçleri danışmanlığı

Satış ve iş birliği geliştirme

S2C (Scale Up to Corporate) programında yer alma imkanı

Kurumsal firmalar ile iş birliği imkanı

Global pazarlara erişim

94 ülkeyi kapsayan GAN networkü ve iş birliğine dahil olma

Tanıtım ve pazarlama

Ulusal ve uluslarası etkinliklerde yer alma imkanı

Online ve offline kanallarda ürün/hizmet tanıtımı

Mentorlük

Sektörde deneyimli mentörlerle çalışma

Speed Mentoring etkinliklerinde yer alma imkanı

Yatırım

Ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile bir araya gelme

TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı'na katılmak için başvuruların 20 Mayıs'a kadar devam ettiği, detaylı bilgi ve başvuru için timlegirisim.com adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.