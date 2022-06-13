TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde 2021 yılının en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. TİM 29.Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan, ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 Prestij Kitabı'nın tanıtımı da gerçekleştirildi. Yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; 2021 yılındaki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artışla 123,3 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,7 oldu. 2021 yılında ilk 1000'de 827 firma yer alırken 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. İlk 1000'in yüzde 80'i ise yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk 1000 firmanın toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si Marmara Bölgesi'nde yer aldı. 2021 yılında listede en fazla firması yer alan il ise 429 firma ile İstanbul oldu.

“Türkiye'nin ihracatta atılım yaptığı bir dönemi hep beraber inşa ettik”

Etkinlikte veda konuşması yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, 4 yıllık görev döneminde tarihi bir sürece tekabül ettiklerini, ticaret savaşlarına, pandemiye ve sıcak çatışmalara şahitlik ettiklerine dikkat çekti. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin ihracatta atılım yaptığı bir dönemi hep beraber inşa ettik. Türkiye ihracatla yükselecek dedik. Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'yi hedefledik. Hamd olsun, böylesi zorlu bir dönemde dahi, hükümetimizin aldığı etkili önlemlerin yanında adeta milli bir görev şuuruyla hareket eden biz ihracatçılar, krizi bir fırsata çevirerek dünyada emsal gösterilen bir başarıya imza attık. Küresel ticaretten aldığımız payı yüzde 1'in üzerine taşıdık. Son 21 ayın 19'unda ihracat rekorları kırdık. Tüm bu başarılarda, kuşkusuz, hükümetimiz ile yaptığımız yoğun iş birliği belirleyici oldu” diye konuştu.

“İhracat ailemize yaklaşık 40 bin yeni ihracatçı firma kattık”

Pandemi süreci de dahil olmak üzere, ihracatçıların karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler ürettiklerini ve ihracat ailesine adına ilettikleri 223 sorunun hükümet tarafından süratle çözüme kavuşturulduğunu aktaran TİM Başkanı Gülle, “Bizler, bu zorlukların üstesinden gelmenin ancak güçlü bir vizyon ile, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek mümkün olacağına inandık. Bu amaçla istişareyi, diyaloğu ve güçlü iletişimi yaptığımız işin merkezine aldık. İhracatçıları büyük bir aile olarak gördük, tüm ihracatçılara ve ihracatçı adaylarına meclisimizin kapısını sonuna kadar açtık. Bu seferberlikte ailemize yaklaşık 40 bin yeni ihracatçı firma kattık. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin yoğun katılımı bizler için büyük bir gurur vesilesi oldu. Gelen hiçbir telefonu cevapsız bırakmadık. Sektörlerimizden ve illerimizden gelen tüm davetlere icabet ettik, ülkemizi karış karış dolaştık. Her yere yetişmek için gayret sarf ettik. Çünkü bu yola çıkarken bunun sözünü vermiştik. Biz de bu kutlu vazifeye başlarken ailemizle vedalaştık. Ailemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altındaki ihracatçılar oldu. Onlar için çalışırken varlığımızı ihracata adadık” dedi.

“2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı”

Geçen dört senede, ihracatın Türkiye'nin ana iktisadi faaliyeti haline geldiğini ve Türkiye'nin büyümesinin artık ihracat öncülüğünde gerçekleştiğini belirten TİM Başkanı Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hem 2021 yılında hem de bu yılın ilk çeyreğinde, büyümenin yarısı ihracatla geldi. İhracatımızın lokomotifi de, toplam ihracatımızın yüzde 55'ini gerçekleştiren ilk 1000 ihracatçımız oldu. 2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı. Geçen sene listede olmayan 173 firmamız, bu sene ilk 1000 arasına girmeyi başardı. Bu yıl tam 15 firmamızın ihracatı 1 milyar doları aştı. Listede yer alan firmalarımızın yüzde 80'i, yüzde 100 yerli firmalardan oluşuyor. Ayrıca ilk 1000 ihracatçımız arasında 52 farklı ilden firmamız bulunuyor. 7 bölgemizin tamamının temsil edildiği, tüm Türkiye'ye yayılmış bu tablo, ihracatımızın geleceği adına bizleri heyecanlandırıyor. Yaptıkları işlerle bu başarıları mümkün kılan, her gün ilk günkü heyecanla, büyük bir aşkla, pandemiye rağmen, gece-gündüz demeden, uzak-yakın demeden, 6 kıtada ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmadan bayrağımızı gururla dalgalandıran ihracat ailemizin her bir ferdini ve bugün ödüllerini takdim edeceğimiz şampiyonlarımızı, cân-ı gönülden tebrik ediyorum. İhracat ailemizin tüm sorunlarıyla ilgilenen Bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğu vizyon ve irade ile üretim ve ihracatı ekonomi modelimizin merkezine yerleştiren, Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum”.

“4 yıllık kısa bir sürede 8 yıllık icraat yaptık”

TİM Başkanı olarak son kez hitap ettiğini ve bundan dolayı hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Sevinçliyim çünkü çıtayı devraldığımız yerden çok daha yukarı çıkardık ve bu bayrağı öyle teslim ediyoruz. Göreve başladığımızda, ihracat ailesinin “Hâkimi değil, hâdimi olmaya” geldiğimizi ifade etmiştik. İhracat ailesinin, ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM'in Başkanlığına beni seçmesinden sonra zaman su gibi akıp geçti. Ancak biz, su gibi akıp geçen zamana bakıp oturmadık. Zaman ile beraber, hatta bazen zamanın önünde koştuk. Çalışma arkadaşlarımla beraber zaman, mekân ve imkanları zorlayan çok önemli işlere imza attık. 4 yıllık kısa bir sürede 8 yıllık icraat yaptık. TİM'de ‘En'lerin ve ‘İlk'lerin döneminde, 100'ü aşkın yeniliği hayata geçirdik. Cumhuriyetin 100'üncü yılına çok az kala, Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü yolda yorulmayan yoldaşı olduk. Hükümetimiz ve Bakanlarımızla uyum içinde çalıştık ne sevgide eksik kaldık ne de saygıda kusur ettik. Bizler için esas olan, Türkiye'de üretimin ve ihracatın artmasına hizmet etmek, bu sayede ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için çalışmaktır. Başkanlığım öncesinde de hayatımın şiarı buydu, görev süremde de tek amacım bu oldu. TİM Başkanlığı görevim bitse de Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Çok şükür bugün “Biz İsmail Başkan'a ulaşamadık” diyecek hiçbir ihracatçı yoktur”

Makamların gelip geçici olduğunu, esas olanın güçlü ve müreffeh Türkiye olduğunu vurgulayan TİM Başkanı Gülle, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi “Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz, hâkimi olamadığımız bu dünya için fırıldaklık yapmadan” doğruca, dürüstçe görevimi yerine getirmeye gayret ettim. Bu makama böyle geldim, bundan sonra da böyle devam edeceğim. Çok şükür bugün “Biz İsmail Başkan'a ulaşamadık” diyecek hiçbir ihracatçı yoktur. Geride kalan 4 yılın ardından, gök kubbede hoş bir sedâ bırakabilmişsem benim için yeterlidir. İstemeden kırdığımız, üzdüğümüz, yetişemediğimiz kardeşlerimiz varsa, onlardan da haklarını helal etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

İstişare ile bu göreve layık arkadaşlarımız arasından Mustafa Gültepe'yi tek aday olarak belirledik”

Bugün vardıkları noktanın ve başarılarının ortada olduğunu ifade eden TİM Başkanı Gülle, “Bu başarıyı biz hep beraber sağladık. Tüm bunları ülkemiz, bayrağımız, milletimiz için yaptık. Bizler toplumda parmakla gösteriliyorsak sadece ihracat artışından değil, her işimizi doğruluktan ayrılmadan yaptığımız içindir” ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle, gerçekleştirilecek olan TİM Başkanlık seçiminin ihracat ve Türkiye açısından hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizden sonrasını da planladık, istişare ile bu göreve layık arkadaşlarımız arasından Mustafa Gültepe'yi tek aday olarak belirledik. İnanıyorum ki adaletli, karakterli, doğru, verdiği sözlerin arkasında duran bir yönetim sergileyecektir. Bu göreve seçilmeden önce, görevdeyken ve bugün yanımda olan, bu uzun yürüyüşte sevgisini sadakatini eksik etmeyen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söyledim, yine söylüyorum bu büyük aileyi temsil etmekten gurur duyuyorum. Gayret bizden, takdir ihracat ailemizden, tevfik Allah'tandır.”

İlk 1000 ihracatçının katkısı 123 milyar dolar oldu

29. TİM Olağan Genel Kurulu'nda ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021' araştırmasının sonuçları da açıklandı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, 2021 yılındaki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. (2020 yılı 169 milyar 637 milyon dolar). İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021 yılındaki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artışla 123,3 milyar dolar oldu. (2020: 92 milyar 576 milyon dolar)

Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7 olurken, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı ise 15 oldu.

İlk 1000'in yüzde 80'i yerli firma

Araştırmaya göre, 2021 yılında ilk 1000'de 827 firma yer alırken bu yıl 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 1000'in yüzde 80'nini oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1000'in toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 1000'in yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si ise Marmara Bölgesi'nde yer aldı.

İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde 52 ilden firmalar yer aldı. 2021 yılında listede en fazla firması yer alan iller; İstanbul (429 şirket), İzmir'den (78 şirket), Gaziantep'ten (71 şirket), Kocaeli (65 şirket), Bursa (52 şirket) ve Ankara (46 şirket) oldu.