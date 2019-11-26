Time, Türk bastonunu dünyanın en iyisi ilan etti

Dünyanın en prestijli yayınlarından TIME, WeWALK'u hem yazılı hem de dijital mecrasında duyurdu. WeWALK ayrıca 2017 yılında Birleşmiş Milletlerde örnek proje olarak gösterilmiş, Thomas Edison'a adanan Edison Ödüllerinde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın ödül'e layık görülmüştü.

Engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor, kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini, Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor. WeWALK Akıllı Baston şu ana kadar 25'in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı.



Türkiye Gazetesi