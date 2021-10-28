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Tineri su sanarak içen çocuk hastanelik oldu

Tineri su sanarak içen çocuk hastanelik oldu
Tineri su sanarak içen çocuk hastanelik oldu

Devrek’te tineri su sanarak içen çocuk hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde tineri su sanarak içen üç yaşındaki A.R. adlı küçük çocuk hastanelik oldu. İddiaya göre inşaat halinde ki evde ailesinin bir anlık dalgınlığından dolayı tineri su sanarak içen üç yaşındaki küçük çocuk fenalaştı. Aile bireyleri olayı fark etmesi ile birlikte 112 sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan A.R. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Edinilen bilgiye göre çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Fikri Erdem
 

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