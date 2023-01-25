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Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı

Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı
Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı

Gümüşhane’de demir doğrama dükkanındaki sobayı tinerle yakmak isteyen çalışan alevlerin içinde kaldı.

Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan bir firmada çalışan İhsan Kaplan (39), odun koyduğu sobayı birkaç kez deneyip yakamayınca tinerle yakmaya çalıştı. Elindeki büyük tiner tenekesiyle sobayı yakmaya çalışan Kaplan, alev alan tiner dolu tenekenin patlaması sonucu alevler içinde kaldı.

Patlama ve tutuşma anıyla elbiseleri tutuştuktan sonra panikle dükkanın içindeki başka bir noktaya koşup tekrar geri döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyan Kaplan'ı komşu esnaf ve çalışanlar söndürdü.
Vücudunda 2. derece yanık oluşan Kaplan, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Recep Ergin

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