Tıp öğrencilerinden vatandaşlara çağrı: 'Bana bir şey olmaz demeyin'

Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu direktör ve asistanları, kanser farkındalık ayı çalışması çerçevesinde hazırladıkları 'Bana bir şey olmaz demeyin' ve 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazılı panolarla vatandaşları, bu konuda bilinçli olmaya ve sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti. Saraçlar Caddesi'nde stant açan genç doktor adayları, bu konuda hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıtarak bilinçli olma çağrısında bulundu.

Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu direktör ve asistanları tarafından yapılan saha çalışmasında vatandaşlar meme ve prostat kanseri hakkında bilgilendirilerek erken teşhisin önemine değinildi.

"Herkes çok olumlu yaklaşıyor"

Meme ve prostat kanseri ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için bir saha etkinliği düzenlediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü İlayda Zengin, "Ekim ayı meme kanseri, Kasım ayı ise prostat kanseri farkındalık ayı. Biz de bu amaç doğrultusunda broşürler hazırlayıp önlüklerimizi giyip sahada insanlara bilgi vermek istedik. Herkes çok olumlu yaklaşıyor, kendimi nasıl test edebilirim gibi sorular sorup, bilgilendirici broşürlerimizden alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı



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