Tipide kaybolan gence 4'üncü günde ulaşıldı

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Furkan Keleş, 24 Mart Çarşamba günü arkadaşları 19 yaşındaki Rabia Bingöl ve 26 yaşındaki Ege Kabalak ile otomobil ile Mersin'e gelmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı-Erdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, 4 gün boyunca genci aradı. Ege Kabalak, sabah saatlerinde cep telefonuyla konum atarak yardım istedi. Kabalak'ın attığı konum bilgisinin Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında olan Cehennem Deresi Milli Parkı yakınlarından geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin AFAD ekipleri gencin bulunduğu bölgeye giderek Kabalık'a ulaştı. Ege kabalık'ın Mersin'e getirilmesi bekleniyor.

Hüseyin Kar-Koray Ünlü-Güray Gürdal

