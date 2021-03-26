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Tipiye yakalanan dağcıların zor anları

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye çıkamadan geri döndü.

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları - Tıkla İzle

Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı dağcılar, Süphan Dağı'na zirve yapmak için At Yaylası bölgesinde tırmanışa geçti. Süphandosd Kulübü öncülüğünde tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı.

Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Adem Gül, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını dile getiren Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı dağcıların sakal ve bıyıkları ise buz tuttu.

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