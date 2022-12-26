Tıpkı çay gibi Rize'de yetişiyor, tüm Türkiye tüketiyor

Karadeniz Sahil Yolu kenarında kurulan tezgahlarda satışı yapılan Derepazarı Mandalinası Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve yurtdışına giden insanlar tarafından rağbet götürüyor. Yol kenarında tezgahları gören vatandaşlar satın aldıkları mandalinaları Türkiye'nin farklı illerine götürüyor. Ününe ün katan Derepazarı Mandalinasının 1 kilogramı ise bu yıl 10 TL'den satılıyor.

"Diğer mandalinalar Derepazarı'nın mandalinasının yerini tutmuyor"

Başka bölgedeki mandalinaların Derepazarı Mandalinasının yerini tutamadığını ifade eden mandalina satıcısı Adem Çubuk, "Mandalinamız bu sene çok güzel ve verimli oldu bundan dolayı memnunuz. Mandalinamızın kilosunu 10 TL'ye satıyorum. Mandalinada çok aşırı bir rağbet görünüyor çünkü Derepazarı Mandalinası gibisi yoktur. Tamamen doğal ürettiğimiz için rağbet görüyor. Bizde hurmada var ama tabi mandalina ve portakal daha çok satılıyor. 15-20 gün sonra mandalina yerine portakal daha çok verim yapacaktır. Ben şunu tavsiye ediyorum, Derepazarı mandalinasından sakın vazgeçmeyin. Rize'nin Salarha, Güneysu ilçelerinin ve Of'un mandalinası bizim Derepazarı'nın mandalinasının yerini tutamıyor. Bunun birinci nedeni Derepazarı'nın sıcak ve güzel yağmurlu ve ılık olduğu için buranın mandalinası daha tatlı oluyor. Samsun'dan birisi geliyor kasa kasa mandalina alıyor. Of'tan niye almıyorsunuz diyoruz, o da 'Derepazarı mandalinası gibisi yoktur' diyor" ifadelerini kullandı.

"Mandalinamız yurtdışından da talep görüyor"

Derepazarı mandalinasının yurtdışından da talep gördüğünü söyleyen Çubuk, "Yurt dışından 5 ton mandalina istediler bizden ama biz vermedik çünkü bizim mandalinayı alıp satmamız lazım. Ben onu alıp ona satarsam üretim çok fazla olmadığı için burada satacak mandalina bulamayız. Mandalinamız yurtdışından da talep görüyor. Bizden istiyorlar ama biz veremiyoruz. Bazı yerlerde mandalinalar var o mandalina bizim mandalinayı tutmuyor. Bizim burada mandalina yersin seni güzel doyurur ama başka bir ülkeden gelen mandalinalardan yediğin zaman ilaçlı ve hormonlu olduğundan güzel olmuyor ama bizim burası doğal olduğu için güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Derepazarı mandalinasının aromasının diğer bölgelere göre daha güzel olduğunu belirten Hasan Turgut, "Bu sene mandalina çok güzel. Derepazarı bölgesinin mandalinası zaten çok güzel oluyor. Türkiye'ye giden bütün mandalina fidanları zaten Rize'den gidiyor. Mandalinanın aroması sadece Rize'ye özgü. Biz de gezmeye gidiyoruz. Geçerken alalım dedik. Uzun seheyatlara çıktığımda mandalinasız yapamıyoruz" dedi.

Ali Maşalacı



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