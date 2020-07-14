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Tır alev topuna döndü

Tır alev topuna döndü
Tır alev topuna döndü

Antalya’da seyir halindeki tır, çıkan yangında alev topuna döndü. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Antalya-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde bulunan 07 AKG 689 plakalı tır akşam saatlerinde motor kısmından biranda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekip, indi ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sürücü elindeki yangın tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen tıra müdahale etti. Dorsesi boş olan tırdaki alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Tır kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

İsa Akar

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