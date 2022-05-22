Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti

Olay, Serik ilçesine bağlı D-400 Karayolunda meydana geldi. Trafiğin işlek olduğu bir saatte tırın arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı. Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde diğer sürücülerin korna çalarak tır sürücüsünü durdurması ile olay son buldu. Patenli genç ise, görüntülerin kayıt altına alındığı arabadan kendisine yapılan uyarılara önce kulak asmadı. Otomobil sürücüsünün korna çalarak tır şoförünü de uyarmasıyla birlikte tır yavaşlayınca patenli genç tırdan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.

Mehmet Demirci



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