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Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı

Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı
Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı

Adana - Ankara Otoyolu'nda bir araçtan yakıt dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çarptı. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken kaza nedeniyle Adana - Ankara Otoyolu'nda 5 saattir ulaşım sağlanamıyor.

Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı - Tıkla İzle

Kaza akşam 20.00 sıralarında Adana - Ankara otoyolu Pozantı istikametine seyreden PVC ham maddesi yüklü 38 BN 515 Plakalı tırın devrilmesi nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolun kapanması nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde Akçetekir - Pozantı karayolundan sağlanıyor. Otoyolu açmak için Polisin ve Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.

Mehmet Abacı
 

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