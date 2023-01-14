Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı

Kaza akşam 20.00 sıralarında Adana - Ankara otoyolu Pozantı istikametine seyreden PVC ham maddesi yüklü 38 BN 515 Plakalı tırın devrilmesi nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolun kapanması nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde Akçetekir - Pozantı karayolundan sağlanıyor. Otoyolu açmak için Polisin ve Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.

Mehmet Abacı



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