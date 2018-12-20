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Tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Tır devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Şanlıurfa’da mısır yüklü tırın kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Şanlıurfa yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 63 TG 468 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta devrildi. Kazada sürücü Halil A. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafın ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 

Kaza sonrası kavşakta devrilen tır yolun büyük bir bölümünü kaplarken, mısırlar ise etrafa saçıldı. Trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yolda, etrafa yayılan mısırlar bir başka tıra yüklendi. Devrilen tır ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu ise yolun yeniden trafiğe açılması ile son buldu. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı
 

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