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Tır dorsesinde 646 bin 945 TL'lik kehribar taşı ele geçirildi

Tır dorsesinde 646 bin 945 TL'lik kehribar taşı ele geçirildi
Tır dorsesinde 646 bin 945 TL'lik kehribar taşı ele geçirildi

Zonguldak'ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 646 bin 945 TL değerinde 43,179 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza kaçakçılık Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Ro-Ro limanında yapılan bir operasyonda; Ukrayna'dan Zonguldak RO-RO limanına gelen tır aracı,-ray taramasından geçirildi. Şüphelenilerek yapılan detaylı aramada; aracın dorsesine özel olarak gizlenmiş vaziyette 43,170 kg ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi. Tır sürücüsü olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Piyasa değeri 646 bin 945 TL olduğu öğrenilen taşlara el konuldu. 

Onur Altındağ 

 



 

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