TIR dorsesinden demir çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen 3 hırsız park halindeki TIR dorsesinde bulunana demirleri çalmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar hırsızların görünce kovalamaya başladı.

Vatandaşlar ve hırsızlar arasındaki kovalamaca sonunda, 2 kişi kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Bir şüphelide ise vatandaşlara yakalandı. Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Diğer kaçan 2 hırsızın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye



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