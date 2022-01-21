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TIR dorsesinden demir çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı

TIR dorsesinden demir çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı
TIR dorsesinden demir çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı

Adana’da bir TIR’ın dorsesinde bulunan demirleri çalmaya çalışan şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

TIR dorsesinden demir çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen 3 hırsız park halindeki TIR dorsesinde bulunana demirleri çalmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar hırsızların görünce kovalamaya başladı.

Vatandaşlar ve hırsızlar arasındaki kovalamaca sonunda, 2 kişi kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Bir şüphelide ise vatandaşlara yakalandı. Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Diğer kaçan 2 hırsızın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye
 

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