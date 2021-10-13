Tır ile bariyer arasına sıkışarak hurdaya dönen hafif ticari otomobilden sağ çıktılar

Kaza, saat 23.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Fatih Mehmet Uyanık idaresindeki 34 BC 3559 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan tır, köprünün sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Tır kazasının hemen ardından aynı yönde seyir halinde olan Can Deniz Oğuz idaresindeki 07 GUN 93 plakalı hafif ticari otomobil de, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır ile bariyerler arasında sıkışarak hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Hasan Yiğen



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