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Tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
Tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Konya’da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu Tümosan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslım Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Bahri A. yönetimindeki 02 HP 383 plakalı patates yüklü tır, kavşakta şehir merkezinden organize sanayi bölgesine işçileri götüren sürücüsünün ismi alınamayan 42 FIK 90 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs yan yattı, tırın kabini ise hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kazada servis otobüsünde bulunan işçilerden Abdullah Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 20'den fazla işçi ve araç sürücüleri ise ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası işçilerin çalıştığı fabrikadan mesai arkadaşları da kaza yerine gelerek bekledi. Tırda yüklü olan patates çuvalları ise etrafa saçıldı. Kazada hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Araçların kaza mahallinden kaldırılması için çekiciler marifetiyle çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Fatih Macit


 

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