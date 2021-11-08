Tır kamyona çarptı, 40 ton limon yola savruldu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mersin-Silifke D-400 karayolunda meydana geldi. Semih A. yönetimindeki 50 US 494 plakalı tır, Mersin'den yüklediği 40 ton limonu Antalya'ya götürmek üzere seyir halinde iken Silifke ilçesi Kabasakallı mevkiinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kum yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bariyerlere çarpan tırın şoförü, kazada şans eseri yara almadan kurtulurken araçta bulunan 40 ton limon ise yola savruldu.

Yola savrulan limonlar ve kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, Bölge Trafik ekipleri trafiği aksatmamak için araçlara tali yoldan geçiş sağladı.

Belediye ekiplerinin temizlediği yol, uzun uğraşlar sonucu normale döndü. Kamyonun arıza nedeniyle karayolunda durduğu ve şoförünün olay yerinde bulunmadığı bildirildi.

Murat Şengi

