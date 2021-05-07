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Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde kontrolden çıkan tır, yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı - Tıkla İzle

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Serbülent D. yönetimindeki 16 MBU 24 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.
Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonucu Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti kapandı. Saatler süren kurtarma çalışmaları sırasında karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen tır, çekiciyle kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan
 

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