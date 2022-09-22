Tır makaslayıp yolu kapatınca trafik felç oldu

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 41 BT 213 plakalı Mercedes marka alüminyum panel yüklü tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle önce bariyerlere çarpıp sonra makaslama yaptı. Kaza yapan tır tüm yolu kapattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü R.Y., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.