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Tır, otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Tır, otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 3 yaralı
Tır, otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta, tırın arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolunun Suçatı mevkisinde meydana geldi. Göksun'dan Kahramanmaraş yönüne giden V.Y.'nin kullandığı 53 AN 420 plakalı tır, aynı yönde seyreden İ.G. yönetimindeki 46 HR 706 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen otomobil, yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Öznur Kahveci hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile S.G. ve 1 yaşındaki N.G. ise kazadan yaralı kurtuldu.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla yaptığı çalışmanın ardından çıkarılabildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Kılınç
 

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