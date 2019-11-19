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Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, tır'ın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Kömüşini mahallesi yol ayrımında Ankara - Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden ana yola çıkan Avni A. (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobille Savaş K'nın kullandığı 06 SBV 03 plakalı hurda kağıt yüklü tır çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan İsmail Aybek (47) hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Avni A. Kulu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertan K. ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hayatını kaybeden İsmail Aybek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş

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