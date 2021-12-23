Tır şoförlerinin ve ekiplerin eksi 2 derecede zorlu kar mücadelesi

Zonguldak'ta devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zonguldak-Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmedi. Yolun kenarında uzun kuyruk oluşturan ve yolun açılmasını bekleyen tır şoförlerine trafik ekipleri eşlik etti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun uzun araçların geçişine kapandığını ifade eden Yunus Burak Tekik, “Hatay'dan geliyorum. Zonguldak merkeze gitmeye çalışıyorum. Dünden beri yollardayız. Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler bizi durdurdu. Uzun araçların geçişine izin yok. Dünden beri kar nöbetindeyiz. Burada yol kenarlarında bekliyoruz. Limanımız geniş ama bizi içeri almıyorlar” şeklinde konuştu.

“Adana'dan gelip Zonguldak'ta kalmak da varmış”

2 gündür yollarda olduğunu ifade eden tır şoförlerinden Kadir Ünal, “Adana'dan geliyorum. 2007 yılından beri arabacılık yapıyorum. Şu anda Zonguldak'ta kar yağdığı için yol durumlarını görüyorsunuz. Yukarı kesimler kapalı olduğu için trafik polisleri bizi göndermiyor. Karayolları çalışma yapıyormuş. Şu anda beklemekteyiz. Akşam soğuklar eksi 5'e kadar düşüyor. Bizim ömrümüz de arabada geçiyor. Artık kış mevsimi. Karda kışta alışkınız. Arabamız da otel gibi. Sıkıntı yok, yatıyoruz. Yol kapandı mı keyfimize bakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmek kazanması zor iş. Adana'dan gelip Zonguldak'ta yolda kalmak da varmış” dedi.

Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Ekipler, yollara tuzlama ve kar küreme işlemi yaptı. Öte yandan kavşaktan dönerken kara saplanan tır, trafiği felç etti. Zonguldak-Ankara karayolu Himmetoğlu köyü kavşağından dönemeye çalışan tır, kavşakta kara saplanınca yol kapandı. Yolun kapanmasıyla karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol, araç trafiğine yeniden açıldı.

Sertaç Özdemir

